Nikola Motor Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in United States στην Nikola Motor κυμαίνεται από $94.4K έως $132K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Nikola Motor. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$102K - $124K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$94.4K$102K$124K$132K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Nikola Motor?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Υλικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις

Nikola Motor şirketindeki in United States Μηχανικός Υλικού pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $131,950 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Nikola Motor şirketinde Μηχανικός Υλικού rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $94,413 tutarındadır.

