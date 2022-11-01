Nikkei Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Nikkei είναι $33,795 για έναν Μάρκετινγκ . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Nikkei . Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025