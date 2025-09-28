Κατάλογος Εταιρειών
NIIT Foundation
NIIT Foundation Βιομηχανικός Σχεδιαστής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Βιομηχανικός Σχεδιαστής in India στην NIIT Foundation κυμαίνεται από ₹311K έως ₹425K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της NIIT Foundation. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹333K - ₹403K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹311K₹333K₹403K₹425K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.95M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη NIIT Foundation?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Βιομηχανικός Σχεδιαστής στην NIIT Foundation in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹424,642. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην NIIT Foundation για τον ρόλο Βιομηχανικός Σχεδιαστής in India είναι ₹311,160.

