Nihon Kohden America Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην Nihon Kohden America κυμαίνεται από $127K έως $177K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Nihon Kohden America. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$137K - $159K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$127K$137K$159K$177K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Nihon Kohden America?

Συχνές Ερωτήσεις

