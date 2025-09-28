Κατάλογος Εταιρειών
Nielsen
Nielsen Μάρκετινγκ Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μάρκετινγκ in United States στην Nielsen ανέρχεται σε $110K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Nielsen. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Nielsen
Marketing
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$110K
Επίπεδο
L4
Βάση
$100K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$10K
Έτη στην εταιρεία
20 Έτη
Έτη εμπειρίας
20 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Nielsen?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην Nielsen in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $141,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Nielsen για τον ρόλο Μάρκετινγκ in United States είναι $106,000.

