Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην nference κυμαίνεται από ₹2.18M ανά year για Software Engineer έως ₹5.55M ανά year για Staff Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.94M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της nference. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
