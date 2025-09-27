Κατάλογος Εταιρειών
Nexus Dx
Nexus Dx Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Georgia στην Nexus Dx κυμαίνεται από GEL 98.6K έως GEL 143K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Nexus Dx. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

GEL 112K - GEL 130K
Georgia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
GEL 98.6KGEL 112KGEL 130KGEL 143K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Nexus Dx?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Nexus Dx in Georgia sits at a yearly total compensation of GEL 143,145. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nexus Dx for the Μηχανικός Λογισμικού role in Georgia is GEL 98,638.

Άλλοι Πόροι