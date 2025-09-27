Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Nextworld ανέρχεται σε $95K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Nextworld. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Nextworld
Software Engineer
Denver, CO
Σύνολο ανά έτος
$95K
Επίπεδο
SE1
Βάση
$95K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Nextworld?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Nextworld in United States의 Μηχανικός Λογισμικού에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $148,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Nextworld의 Μηχανικός Λογισμικού 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $100,000입니다.

