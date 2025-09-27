Κατάλογος Εταιρειών
Nexturn Λειτουργίες Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Μάρκετινγκ in United Arab Emirates στην Nexturn κυμαίνεται από AED 81.6K έως AED 111K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Nexturn. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AED 87.4K - AED 106K
United Arab Emirates
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AED 81.6KAED 87.4KAED 106KAED 111K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στην Nexturn in United Arab Emirates φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AED 111,366. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Nexturn για τον ρόλο Λειτουργίες Μάρκετινγκ in United Arab Emirates είναι AED 81,604.

Άλλοι Πόροι