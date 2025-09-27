Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην NextRoll κυμαίνεται από $155K ανά year για EIC2 έως $190K ανά year για EIC3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $180K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της NextRoll. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
