Η μέση συνολική αποζημίωση Διαφημιστικός Συγγραφέας in Argentina στην Nexton κυμαίνεται από ARS 15.77M έως ARS 21.97M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Nexton. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

ARS 16.9M - ARS 19.9M
Argentina
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
ARS 15.77MARS 16.9MARS 19.9MARS 21.97M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Nexton?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαφημιστικός Συγγραφέας στην Nexton in Argentina φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ARS 21,965,588. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Nexton για τον ρόλο Διαφημιστικός Συγγραφέας in Argentina είναι ARS 15,770,166.

Άλλοι Πόροι