Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Israel στην Next Insurance ανέρχεται σε ₪592K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Next Insurance. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Σύνολο ανά έτος
₪592K
Επίπεδο
M2
Βάση
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Μπόνους
₪0
Έτη στην εταιρεία
6 Έτη
Έτη εμπειρίας
14 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Next Insurance?

₪562K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Next Insurance, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Next Insurance in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪785,791. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Next Insurance για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Israel είναι ₪591,835.

