Newgen Software Μισθοί

Ο μισθός της Newgen Software κυμαίνεται από $8,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $30,571 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Newgen Software . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025