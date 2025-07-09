Κατάλογος Εταιρειών
Newgen Software
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Newgen Software Μισθοί

Ο μισθός της Newgen Software κυμαίνεται από $8,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $30,571 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Newgen Software. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $12.6K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$16K
Επιστήμονας Δεδομένων
$13.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Σχεδιαστής Προϊόντος
$8.4K
Διαχειριστής Προϊόντος
$30.6K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Newgen Software είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $30,571. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Newgen Software είναι $13,824.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Newgen Software

Σχετικές Εταιρείες

  • LinkedIn
  • Uber
  • Spotify
  • Amazon
  • PayPal
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι