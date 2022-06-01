Κατάλογος Εταιρειών
Newfold Digital
Newfold Digital Μισθοί

Ο μισθός της Newfold Digital κυμαίνεται από $19,127 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $171,353 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Newfold Digital. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $19.1K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $50.8K
Αναλυτής Δεδομένων
$83.3K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$109K
Διαχειριστής Προϊόντος
$55.9K
Διαχειριστής Έργων
$53.8K
Πωλήσεις
$63.7K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$132K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$171K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Newfold Digital είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $171,353. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Newfold Digital είναι $63,700.

