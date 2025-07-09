Κατάλογος Εταιρειών
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Μισθοί

Ο μισθός της New Jersey Institute of Technology κυμαίνεται από $31,044 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $135,320 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της New Jersey Institute of Technology. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $83.2K
Διοικητικός Βοηθός
$31K
Αναλυτής Δεδομένων
$42.4K

Διαχειριστής Προγραμμάτων
$135K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην New Jersey Institute of Technology είναι Διαχειριστής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $135,320. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην New Jersey Institute of Technology είναι $62,816.

