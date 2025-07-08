Netwo Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Netwo είναι $69,183 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Netwo . Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025