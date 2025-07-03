Ο διάμεσος μισθός της Net Solutions είναι $9,917 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Net Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/net-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.