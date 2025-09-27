Κατάλογος Εταιρειών
Neogrid
Neogrid Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Brazil στην Neogrid ανέρχεται σε R$80.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Neogrid. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέσος Μισθός
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Σύνολο ανά έτος
R$80.8K
Επίπεδο
Βάση
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Μπόνους
R$0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Neogrid?

R$887K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Μηχανικός Λογισμικού pozīcijai Neogrid in Brazil, ir gada kopējā atlīdzība R$153,752. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Neogrid Μηχανικός Λογισμικού pozīcijai in Brazil, ir R$80,762.

