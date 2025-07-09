Neogrid Μισθοί

Ο μισθός της Neogrid κυμαίνεται από $10,643 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $44,980 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Neogrid . Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025