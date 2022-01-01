Nemetschek Group Μισθοί

Ο μισθός της Nemetschek Group κυμαίνεται από $50,793 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $93,840 για έναν Διευθυντής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Nemetschek Group . Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025