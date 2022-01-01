Κατάλογος Εταιρειών
Nemetschek Group Μισθοί

Ο μισθός της Nemetschek Group κυμαίνεται από $50,793 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $93,840 για έναν Διευθυντής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Nemetschek Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025

Διευθυντής Προγραμμάτων
$93.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$50.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Nemetschek Group είναι Διευθυντής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $93,840. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Nemetschek Group είναι $72,316.

