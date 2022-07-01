Κατάλογος Εταιρειών
Nearpod
Nearpod Μισθοί

Ο μισθός της Nearpod κυμαίνεται από $83,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $163,710 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Nearpod. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$83.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$131K
Μηχανικός Λογισμικού
$164K

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Nearpod is Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,710. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nearpod is $130,650.

