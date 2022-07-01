Nearpod Μισθοί

Ο μισθός της Nearpod κυμαίνεται από $83,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $163,710 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Nearpod . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025