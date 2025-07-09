Κατάλογος Εταιρειών
NDA Μισθοί

Ο μισθός της NDA κυμαίνεται από $11,637 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $125,372 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της NDA. Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$56K
Αναλυτής Δεδομένων
$16.4K
Ανθρώπινοι Πόροι
$20.5K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$13.7K
Μάρκετινγκ
$82.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$11.6K
Διαχειριστής Προϊόντος
$54.8K
Διαχειριστής Έργων
$50.3K
Πωλήσεις
$17.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$22.3K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$125K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$89.6K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at NDA is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NDA is $36,300.

