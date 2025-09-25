Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην NCR κυμαίνεται από $93.4K ανά year για Grade 9 έως $169K ανά year για Grade 13. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $100K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της NCR. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
