Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Έργων in Israel στην NCR ανέρχεται σε ₪396K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της NCR. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Μισθός
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Σύνολο ανά έτος
₪396K
Επίπεδο
11
Βάση
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Μπόνους
₪20.5K
Έτη στην εταιρεία
10 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη NCR?

₪562K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
