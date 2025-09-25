Η αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην NCR κυμαίνεται από $93.5K ανά year για Grade 9 έως $140K ανά year για Grade 11. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $133K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της NCR. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
