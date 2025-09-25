Κατάλογος Εταιρειών
  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Σχεδιαστής Προϊόντος

NCR Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην NCR κυμαίνεται από $93.5K ανά year για Grade 9 έως $140K ανά year για Grade 11. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $133K.

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι