NCC Group
NCC Group Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην NCC Group κυμαίνεται από $62.3K έως $87K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της NCC Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$67.5K - $81.8K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$62.3K$67.5K$81.8K$87K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στην NCC Group in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $87,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην NCC Group για τον ρόλο Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States είναι $62,250.

