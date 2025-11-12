Κατάλογος Εταιρειών
National University of Singapore
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Ερευνητής Επιστήμονας

  • Singapore

National University of Singapore Ερευνητής Επιστήμονας Μισθοί στη Singapore

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ερευνητής Επιστήμονας in Singapore στην National University of Singapore ανέρχεται σε SGD 96.1K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της National University of Singapore. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Μισθός
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Σύνολο ανά έτος
SGD 96.1K
Επίπεδο
L5
Βάση
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Μπόνους
SGD 0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ερευνητής Επιστήμονας στην National University of Singapore in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 128,249. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην National University of Singapore για τον ρόλο Ερευνητής Επιστήμονας in Singapore είναι SGD 96,073.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την National University of Singapore

Σχετικές Εταιρείες

  • Roblox
  • Coinbase
  • Databricks
  • Apple
  • Tesla
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι