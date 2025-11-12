National University of Singapore Ερευνητής Επιστήμονας Μισθοί στη Singapore

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ερευνητής Επιστήμονας in Singapore στην National University of Singapore ανέρχεται σε SGD 96.1K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της National University of Singapore. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Μισθός National University of Singapore Research Scientist Singapore, SG, Singapore Σύνολο ανά έτος SGD 96.1K Επίπεδο L5 Βάση SGD 96.1K Stock (/yr) SGD 0 Μπόνους SGD 0 Έτη στην εταιρεία 0 Έτη Έτη εμπειρίας 2 Έτη

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( SGD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

