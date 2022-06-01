Κατάλογος Εταιρειών
National Inventors Hall of Fame
Κορυφαίες Πληροφορίες
    • Σχετικά

    The National Inventors Hall of Fame is an American not-for-profit organization, founded in 1973, which recognizes individual engineers and inventors who hold a US patent of significant technology.

    http://www.invent.org
    Ιστότοπος
    1973
    Έτος Ίδρυσης
    270
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10M-$50M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Άλλοι Πόροι