Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Israel στην Nanox Vision κυμαίνεται από ₪413K έως ₪566K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Nanox Vision. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪448K - ₪531K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪413K₪448K₪531K₪566K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Nanox Vision in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪565,577. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Nanox Vision για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Israel είναι ₪413,117.

