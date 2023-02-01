Κατάλογος Εταιρειών
Multiverse Μισθοί

Ο μισθός της Multiverse κυμαίνεται από $70,569 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $296,082 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Multiverse. Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $115K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $78.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$202K

Επιστήμονας Δεδομένων
$70.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$131K
Μάρκετινγκ
$76.6K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $87.4K
Προσελκυστής Προσωπικού
$163K
Πωλήσεις
$296K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$153K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Multiverse είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $296,082. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Multiverse είναι $123,016.

