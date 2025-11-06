Κατάλογος Εταιρειών
MResult Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Greater Bengaluru

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Bengaluru στην MResult κυμαίνεται από ₹2.71M έως ₹3.78M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της MResult. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹2.9M - ₹3.42M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹2.71M₹2.9M₹3.42M₹3.78M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Επιστήμονας Δεδομένων υποβολές στην MResult για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη MResult?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην MResult in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,775,348. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MResult για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Bengaluru είναι ₹2,710,507.

