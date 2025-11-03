Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου in India στην Mphasis κυμαίνεται από ₹166K έως ₹235K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mphasis. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹188K - ₹223K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹166K₹188K₹223K₹235K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Mphasis?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στην Mphasis in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹235,397. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mphasis για τον ρόλο Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου in India είναι ₹165,801.

Άλλοι Πόροι