Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Mphasis κυμαίνεται από ₹394K ανά year για L1 έως ₹2.11M ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹1.46M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mphasis. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
