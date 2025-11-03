Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in United States στην Mphasis κυμαίνεται από $104K έως $151K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mphasis. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$119K - $136K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$104K$119K$136K$151K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Mphasis?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στην Mphasis in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $151,040. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mphasis για τον ρόλο Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in United States είναι $103,680.

