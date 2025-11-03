Κατάλογος Εταιρειών
Mphasis
Mphasis Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in India στην Mphasis κυμαίνεται από ₹725K έως ₹1.03M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mphasis. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹823K - ₹975K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹725K₹823K₹975K₹1.03M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Mphasis?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην Mphasis in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,028,666. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mphasis για τον ρόλο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in India είναι ₹724,539.

