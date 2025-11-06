Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Toronto Area στην Mozilla κυμαίνεται από CA$152K ανά year για P2 έως CA$316K ανά year για P5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Toronto Area ανέρχεται σε CA$169K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mozilla. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου