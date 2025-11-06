Mozilla Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Toronto Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Toronto Area στην Mozilla κυμαίνεται από CA$152K ανά year για P2 έως CA$316K ανά year για P5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Toronto Area ανέρχεται σε CA$169K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mozilla. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους P1 Software Engineer 1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 Software Engineer 2 CA$152K CA$141K CA$0 CA$10.7K P3 Senior Software Engineer CA$177K CA$150K CA$0 CA$27.5K P4 Staff Software Engineer CA$223K CA$172K CA$0 CA$51.1K Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

+ CA$80.9K + CA$124K + CA$27.9K + CA$48.8K + CA$30.7K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( CAD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

