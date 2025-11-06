Mozilla Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Germany

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Germany στην Mozilla κυμαίνεται από €120K ανά year για P3 έως €134K ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Germany ανέρχεται σε €128K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mozilla. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους P1 Software Engineer 1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 € -- € -- € -- € -- P3 Senior Software Engineer €120K €104K €0 €15.9K P4 Staff Software Engineer €134K €110K €0 €24.1K Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

+ €50.8K + €78K + €17.5K + €30.7K + €19.3K Don't get lowballed

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

​ Φίλτρο Πίνακα Εγγραφή Προσθήκη Προσθήκη Αμοιβής Προσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( EUR ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Προσλήψεις; Δημιουργήστε μια διαδραστική προσφορά

Συμβάλλετε

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Mozilla ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι Υποβολή Νέου Τίτλου