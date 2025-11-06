Κατάλογος Εταιρειών
Mozilla
  • Germany

Mozilla Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Germany

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Germany στην Mozilla κυμαίνεται από €120K ανά year για P3 έως €134K ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Germany ανέρχεται σε €128K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mozilla. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
Software Engineer 1(Αρχάριο Επίπεδο)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Mozilla?

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Mozilla in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €155,061. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mozilla για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Germany είναι €124,853.

Άλλοι Πόροι