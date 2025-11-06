Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Berlin Metropolitan Region στην Mozilla κυμαίνεται από €120K ανά year για P3 έως €134K ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Berlin Metropolitan Region ανέρχεται σε €128K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mozilla. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
