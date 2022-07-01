Moxe Health Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Το εύρος μισθών της Moxe Health κυμαίνεται από $115,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $185,925 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Moxe Health. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Διευθυντής Προϊόντος
$116K
Προσλήψεις
$123K
Πωλήσεις
$186K

Μηχανικός Λογισμικού
$126K
Συχνές Ερωτήσεις

Den høyest betalende rollen rapportert hos Moxe Health er Πωλήσεις at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $185,925. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Moxe Health er $124,063.

