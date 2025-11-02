Κατάλογος Εταιρειών
Motorsport Network Εταιρική Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εταιρική Ανάπτυξη στην Motorsport Network κυμαίνεται από $145K έως $203K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Motorsport Network. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$158K - $191K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$145K$158K$191K$203K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εταιρική Ανάπτυξη στην Motorsport Network φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $203,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Motorsport Network για τον ρόλο Εταιρική Ανάπτυξη είναι $145,250.

