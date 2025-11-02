Motorola Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Motorola κυμαίνεται από $102K ανά year για L7 έως $145K ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $115K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Motorola. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L7 ( Αρχάριο Επίπεδο ) $102K $93.1K $1.6K $7.2K L8 $124K $114K $4.9K $5.6K L9 $145K $131K $7.6K $6.4K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

