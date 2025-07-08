Κατάλογος Εταιρειών
Motivity
Motivity Μισθοί

Ο μισθός της Motivity κυμαίνεται από $35,106 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $85,425 για έναν Επιτυχία Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Motivity. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Επιτυχία Πελατών
$85.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$35.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Motivity είναι Επιτυχία Πελατών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $85,425. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Motivity είναι $60,265.

Άλλοι Πόροι

