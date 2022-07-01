Motivity Labs Μισθοί

Ο μισθός της Motivity Labs κυμαίνεται από $15,698 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $146,328 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Motivity Labs . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025