Motivity Labs Μισθοί

Ο μισθός της Motivity Labs κυμαίνεται από $15,698 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $146,328 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Motivity Labs. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Αναλυτής Δεδομένων
$15.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$146K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Motivity Labs είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $146,328. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Motivity Labs είναι $81,013.

