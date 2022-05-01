Κατάλογος Εταιρειών
MOSTLY AI
MOSTLY AI Μισθοί

Ο μισθός της MOSTLY AI κυμαίνεται από $66,263 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $105,168 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MOSTLY AI. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
$66.3K
Μηχανικός Λογισμικού
$105K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην MOSTLY AI είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $105,168. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MOSTLY AI είναι $85,716.

