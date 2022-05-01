MOSTLY AI Μισθοί

Ο μισθός της MOSTLY AI κυμαίνεται από $66,263 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $105,168 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MOSTLY AI . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025