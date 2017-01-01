Mosaic Wellness Μισθοί

Ο μισθός της Mosaic Wellness κυμαίνεται από $23,199 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $55,720 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mosaic Wellness . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025