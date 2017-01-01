Κατάλογος Εταιρειών
Mosaic Wellness
Mosaic Wellness Μισθοί

Ο μισθός της Mosaic Wellness κυμαίνεται από $23,199 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $55,720 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mosaic Wellness. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Επικεφαλής Προσωπικού
$37.9K
Μηχανικός Λογισμικού
$23.2K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$55.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Mosaic Wellness είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $55,720. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mosaic Wellness είναι $37,868.

Άλλοι Πόροι

