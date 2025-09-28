Κατάλογος Εταιρειών
Monstarlab Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Bangladesh στην Monstarlab κυμαίνεται από BDT 2.39M έως BDT 3.33M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Monstarlab. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

BDT 2.56M - BDT 3.02M
Bangladesh
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
BDT 2.39MBDT 2.56MBDT 3.02MBDT 3.33M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

BDT 19.33M

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Monstarlab in Bangladesh φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή BDT 3,330,840. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Monstarlab για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Bangladesh είναι BDT 2,391,373.

