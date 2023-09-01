Κατάλογος Εταιρειών
Mondu
Mondu Μισθοί

Ο μισθός της Mondu κυμαίνεται από $61,863 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $107,816 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mondu. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $91.1K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
$61.9K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$108K

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Mondu is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $107,816. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mondu is $91,119.

