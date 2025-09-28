Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United Arab Emirates στην Mondia κυμαίνεται από AED 257K έως AED 352K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mondia. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AED 278K - AED 331K
United Arab Emirates
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AED 257KAED 278KAED 331KAED 352K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Mondia in United Arab Emirates φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AED 351,948. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mondia για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United Arab Emirates είναι AED 257,075.

