monday.com Μισθοί

Ο μισθός της monday.com κυμαίνεται από $64,675 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $211,393 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της monday.com. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $145K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$86.6K

Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$64.7K
Επιτυχία Πελατών
$85.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$83.7K
Ανθρώπινοι Πόροι
$106K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$90.2K
Διαχειριστής Έργων
$136K
Μηχανικός Πωλήσεων
$127K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$211K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$118K
Συνολικές Αμοιβές
$79.1K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην monday.com, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at monday.com is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,393. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at monday.com is $111,996.

