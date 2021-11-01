monday.com Μισθοί

Ο μισθός της monday.com κυμαίνεται από $64,675 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $211,393 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της monday.com . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025