momox Μισθοί

Ο μισθός της momox κυμαίνεται από $12,980 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $96,906 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της momox. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $74.9K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Σχεδιαστής Προϊόντος
$13K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$96.9K

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην momox είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $96,906. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην momox είναι $74,918.

